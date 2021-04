In der jüngsten Sitzung des Stadtrates Bad Ems nahm Stadtbürgermeister Oliver Krügel noch einmal Bezug auf die entfachten Diskussionen um den Namen der neuen städtischen Kita in der Villenpromenade, die, so hatte er im Hauptausschuss verkündet, nicht „Kita Unverzagt“ heißen soll. Stattdessen sollen die Erzieher der neuen Kita nun bei der Namensfindung mithelfen.