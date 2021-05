Lahnstein/Koblenz

Diskussion um Lahnsteiner Kasernenname: Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Josef Oster protestiert

Der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster bezieht in der Diskussion um die geplante Umbenennung der Lahnsteiner Deines-Bruchmüller-Kaserne klare Position. „Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) angeregte Umbenennung der traditionsreichen Liegenschaft in Rittersturz-Kaserne in Lahnstein nicht auf Gegenliebe stößt“, so Josef Oster.