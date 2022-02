Dinos bewahren das Flair der Fastnacht: NCV mit alternativem Fastnachtprogramm

Auch diese Fastnachtskampagne fiel der gewohnte Karneval der Pandemie wieder größtenteils zum Opfer. Dennoch hatte sich der Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) während der Session einiges für die Närrinnen und Narren am Rhein-Lahn-Eck einfallen lassen und berichtet in einer Pressemitteilung.

Für alle Lahnsteiner Karnevalsfreunde richtete der NCV an den drei Samstagen vor Rosenmontag Aktionsstände auf dem Kirchplatz ein. Die Dinos verteilten ihre Autogrammkarten, spielten mit den jüngsten Besuchern und hatten kleine närrische Geschenke dabei. Nahezu alle Kinder kamen im Karnevalskostüm, ja sogar die Erwachsenen kleideten sich närrisch oder setzten mindestens eine „Narrenkappe“ auf. Über den hoheitlichen Besuch von Lahnsteins Kindertollitäten, Niklas I. und Lara I., freuten sich die Lehner Narren besonders. Auch Abordnungen von Lahnsteins karnevalistischem Vereinen sowie Oberbürgermeister Lennart Siefert und sein Vorgänger Peter Labonte waren Gäste.

Die Kinder in der Schillerschule und in Niederlahnsteiner Kindergärten durften froh gelaunt Karneval feiern. Der NCV schickte seinen Dino Uwe in die Einrichtungen, die im Vorfeld Interesse an dieser Aktion gezeigt hatten. Bunte NCV-Dino-Tüten, gefüllt mit Naschwerk und Geschenken, vorher von NCV-Aktiven in stundenlanger Arbeit zusammengestellt, fanden reißenden Absatz. „In die strahlenden Kinderaugen zu blicken ist gerade in dieser Zeit ein Lichtblick“, so der Ehrenvorsitzende Uwe Unkelbach. „Dafür ziehe ich unheimlich gerne das grüne Plüschkostüm an, denn dann wird einem richtig warm ums Herz. Es macht Spaß den Kleinen diese Freude zu bereiten.“ Auch das Lehrerkollegium und die Erzieherinnen der Einrichtungen zeigten sich erfreut über den Besuch des Dinos.

Die NCV-Band „Lokalpatrioten“ drehte ein neues Video. Die NCVler aus den unterschiedlichen Abteilungen und Gruppen trafen sich in verschiedenen Kostümen und Uniformen und wirkten mit. Aufgenommen wurde der Clip an Kirchplatz, Lahnufer und in der Johannesstraße. Der Clip ist in den sozialen Medien und über die Homepage des NCV abrufbar.

Die Aktiven des Lehner Traditionsvereins kamen am Karnevalsamstag online – wie in 2021 – zum Aktivenabend zusammen. Das Orga-Team um Maike Güllering, Katharina Groß und Robert Maxeiner hatte Verpflegungspakete mit Fleischwurst, Getränken, Süßigkeiten, Knabbereien und mehr zusammengestellt. Verteilt wurden die Pakete am Sonntag zuvor zusammen mit Ehrenmitglied Winfried Sauer auf dem Niederlahnsteiner Marktplatz. Eine aufwendige Sache, die aber dankbar angenommen wurde.

Der Aktivenabend ist das große Dankeschön des Vereins an seine aktiven Mitglieder, die sich nicht nur zur Karnevalszeit, sondern auch rund ums Jahr sehr engagieren. Ein kurzweiliger Abend mit Spielen, Rätseln, Klönen und geselligem Beisammensein hielt über die Bildschirme Einzug in die Wohnungen der Einzelnen, die sich in Kleingruppen getroffen hatten.

Der Schlachtruf „3 x Lahnstein Helau“ ertönte mehrfach, immer verbunden mit der Hoffnung auf eine normale Kampagne im nächsten Jahr. Und am nächsten Morgen war der NCV mit einer Abordnung beim närrischen Gottesdienst in St. Barbara und gestaltete diesen mit.

Der Vorstand des NCV mit seiner Vorsitzenden Anna Sauer zieht nach der zweiten Corona-Kampagne folgendes Resümee: „Mit der NCV-Wundertüte, die sich wieder allergrößter Beliebtheit erfreute, den Aktionstagen auf dem Kirchplatz, dem Besuch von Schule und Kitas und den internen Zusammenkünften, der traditionellen Auflage des Sessionspins und des Sessionsbuches, haben auch wir es geschafft, etwas karnevalistische Atmosphäre in die Stadt zu zaubern und Freude in dieser schwierigen Zeit zu verbreiten.“ Der NCV lädt schon heute für die Kampagne 2023 ein, die mit der Sessionseröffnung am Samstag, 12. November, starten soll.