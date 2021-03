Spätestens bis zu den Herbstferien sollen die sieben Grundschulen und die Realschule plus in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau mit zeitgemäßer EDV-Infrastruktur ausgerüstet werden. Das wurde jetzt in einer Sitzung des Hauptausschusses deutlich. Der Zeitplan für die Glasfaseranbindung bereitet jedoch Sorgen.