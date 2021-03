Digitale Aufrüstung der Schulen: Nun sollen auch die Turnhallen ans Netz

Noch in diesem Jahr werden die sieben Grundschulen und die Realschule plus in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau mit moderner EDV-Technik und Infrastruktur ausgestattet. Das hat jetzt der Rat einstimmig beschlossen. Das Gremium stellt zudem rund 140 000 Euro zusätzlich aus dem Haushalt bereit, damit auch die von den Schulen genutzten Sporthallen an die Netzwerke angeschlossen werden. Auch dabei herrschte im Rat Einmütigkeit. Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (SPD) war angesichts der finanziellen Belastung der VG hingegen eine gewisse Skepsis anzumerken.