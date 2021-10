Dieses oder nächstes Jahr? Streit um Lahnsteiner Haushalt

Fast genau drei Wochen liegt die Wahl des neuen Oberbürgermeisters der Stadt Lahnstein zurück. Sieger Lennart Siefert, der sich bereits im ersten Wahlgang durchgesetzt hat, suchte in den Tagen danach den Kontakt zu Amtsinhaber Peter Labonte, auch Gespräche mit Fachbereichsleitern und ihrem Bald-Chef haben stattgefunden. Außerdem hat Labontes Büroleiter Winfried Ries intern sein Ausscheiden zum Jahresende angekündigt. Offiziell tritt Siefert den Job aber erst am 16. Januar an – bis Mitte Dezember befindet sich der 40-Jährige auf Vaterschaftsauszeit im Ausland.