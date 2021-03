Die Zahl der Drogendelikte ist angestiegen: Polizei Lahnstein legt Kriminalitätsstatistik vor

Im Jahr 2019 war die Zahl der Straftaten, die die Polizei Lahnstein in ihrem Zuständigkeitsbereich beschäftigte, signifikant zurückgegangen. Dies dürfte, so heißt es im Polizeibericht zur Kriminalitätsstatistik, damit zusammenhängen, dass örtliche Täter und Tätergruppen ermittelt werden konnten und somit die Aufklärungsquote höher war als in den Vorjahren. 2020 hingegen pendeln sich die Zahlen der Straftaten wieder auf einem durchschnittlichen Niveau ein – und das trotz Corona-bedingter Einschränkungen. Die detaillierten Zahlen: