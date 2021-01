Lahnstein

Interessante Einblicke in durchaus unterschiedliche Ansätze der Spitzenkandidaten für den Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) der bereits im Landtag vertretenen Parteien gab am Mittwochabend die Podiumsdiskussion der Kolpingsfamilie Lahnstein St. Barbara und unserer Zeitung in der Stadthalle. Roger Lewentz (SPD), Udo Rau für die CDU, Jutta Niel (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Schwietring für die FDP und Alexander Heppe (AfD) warben für ein Kreuzchen neben ihrem Namen bei der Landtagswahl am 14. März. Punktsieger der zweistündigen, von Thomas J. Scheid moderierten, kurzweiligen Diskussion gab es nur einen – die Demokratie.