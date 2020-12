Nassau

Für Mitarbeiter und Bewohner des Haus Hohe Lay in Nassau wird gerade ein Albtraum wahr. In dem Seniorenpflegeheim sind zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt und der Träger der Einrichtung, die Stiftung Diakoniewerk Friedenswarte, sprachen am Montag von 61 positiv getesteten Bewohnern und 14 positiv getesteten Mitarbeitern. Damit ist mehr als die Hälfte der Bewohner der Einrichtung infiziert.