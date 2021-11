Rhein-Lahn

Die Lage im Rhein-Lahn-Kreis: Corona grassiert in den Schulen

In der Theodissa Realschule plus in Diez, in der Grundschule Niederneisen und in der Freiherr-vom-Stein-Grundschule Bad Ems hat es Corona-Fälle gegeben. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.