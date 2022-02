Rhein-Lahn

Die Corona-Lage: Kreis meldet weiteres Todesopfer

Über einen neuen Todesfall berichtet die Kreisverwaltung in ihrer Corona-Meldung am Mittwochnachmittag. Der 84-Jährige stammt aus der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind auf 113.