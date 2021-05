Rhein-Lahn

Die Corona-Lage im Rhein-Lahn-Kreis: Die Zahl der geimpften Personen liegt jetzt bei 42.601

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen) bleibt im Rhein-Lahn-Kreis stabil unter dem Schwellenwert 100. Darauf hat die Kreisverwaltung hingewiesen. Demnach lag die Inzidenz am Dienstag wie schon am Vortag bei 67,9. Am Freitag hatte sie bei 63,8, am Samstag bei 58,9 und am Sonntag bei 49,1 gelegen.