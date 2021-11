Rhein-Lahn

Die Corona-Lage im Rhein-Lahn-Kreis: 407 aktive Fälle – Zahlreiche Schule betroffen – Impfzentrum öffnet

In zahlreichen Schulen im Rhein-Lahn-Kreis sind in den vergangenen Wochen bereits Corona-Fälle registriert worden. Aktuell betroffen sind nun das Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez und die Limesschule (Grundschule) in Arzbach. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt.