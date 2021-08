Der Inzidenzwert (Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegt bei 42,5 und damit im Kreis den ersten Tag über dem Schwellenwert von 35. Sollte sie auch am Donnerstag und Freitag (drei Tage in Folge) darüber liegen, treten am übernächsten Tag, Sonntag, 29. August, verschärfte Einschränkungen in Kraft.