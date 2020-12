Miehlen/Nastätten

Es ist diesmal eine besondere Lesestunde in der Miehlener Bücherei im Schinderhanneshaus: Denn eine der Autorinnen ist selbst gekommen, um aus dem Kinderbuch „Die acht Prinzessinnen“ vorzulesen. Lydia Freimund aus Nastätten ist Erzieherin im Ruhestand und hat in dem Buch die Ideen von neun Mädchen ihrer einstigen Kitagruppe zu Papier gebracht. Begonnen hatte das Projekt mit einem Streit unter den Kindern, den Freimund mit dem Buchprojekt zu schlichten vermochte. Nun soll der Erlös in Gedenken an ein verstorbenes Kita-Kind der Kinderonkologie der Uniklinik Mainz zugutekommen.