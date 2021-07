Berlin, Tokio, Istanbul, Dresden, Nanking, Brüssel, Nassau: Nach einem ereignisreichen Leben starb der Berufsoffizier und Hitlergegner Alexander von Falkenhausen am 31. Juli 1966 in Nassau. Seine lange militärische Karriere hatte ihn früh in die Welt geführt. Seinen Lebensabend aber hat er in der kleinen Stadt an der Lahn verbracht.