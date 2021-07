Manche halten ihn für einen Reiher. Doch aufmerksame Beobachter und Tierfreunde in Bad Ems, Becheln und Schweighausen haben ihn am Himmel erkannt: den Schwarzstorch. Der in dieser Region lange Zeit seltene Vogel hat sich in den vergangenen Jahren wieder im Rhein-Lahn-Kreis angesiedelt – und wird in den Sommermonaten immer häufiger gesichtet.