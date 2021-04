Rhein-Lahn

Der Rhein-Lahn-Kreis testet die Luca-App: Fragen und Antworten zum Corona-Pilotprojekt

Der Rhein-Lahn-Kreis ist einer von sechs Landkreisen in Rheinland-Pfalz, in denen die Luca-App zur Kontaktermittlung getestet werden soll. Aber was bedeutet es, bei diesem Pilotprojekt dabei zu sein, für die Verwaltung, aber auch für Privatpersonen und Gewerbetreibende? Wir haben einige kurze Fragen an den Kreis gestellt.