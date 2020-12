Lahnstein

Ursprünglich wollte sie nur „im geschäftsführenden Vorstand mitarbeiten und neue Ideen einbringen“. Nun steht sie ganz an der Spitze: Auf der Jahreshauptversammlung des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV) wurde Anna Sauer zur Vorsitzenden gewählt – als erste Frau überhaupt. Es hat sich also viel getan im Jahr, in dem sich die Gründung des NCV zum 70. Mal jährt. So hätten die damaligen Initiatoren sicher nicht gedacht, dass die Gründungslokalität heute ein arabisches Restaurant beherbergt. Oder dass ausgerechnet im Jubeljahr ein Virus die Pläne der Feierlichkeiten durchkreuzt.