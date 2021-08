2013 war er noch Strafgefangener in der Justizvollzugsanstalt Diez. Und nur zwei Jahre später hielt er bei Pfarrer Körver, seinem Mentor, seine erste Predigt in der evangelischen Pfarrkirche Nastätten. Titus Schlagowsky, Schreiner mit Meisterbrief, Ex-Häftling, Kneipenwirt und angehender Seelsorger, stellt mit Hauke Burgarth seinen ungewöhnlichen Lebensweg in einem Buch nebst Hörbuch vor.