Sehr groß ist in Singhofen derzeit das Interesse, die Haushalte mit einer Glasfaserleitung auszustatten, um so die vielfältigsten digitalen Möglichkeiten mit dem derzeit schnellsten Zugang zum Internet optimal nutzen zu können. In dieser Woche gab es erstmals einen digitalen Infoabend, an dem sich die Bürger von Singhofen und Fachbach einschließlich des Bereichs Oberau über die Planungen von dem Telekommunikationsdienst „Deutsche Glasfaser“ informierten.