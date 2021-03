Ein starkes Summen liegt über der Baustelle im Mühlbachtal bei Miehlen, akustisch ist es zwischen Hornissen-Schwarm und Zahnarztbohrer anzusiedeln. Es stammt von den vier Rüttelflaschen, mit denen Arbeiter den Beton verteilen, der aus einer 56 Meter langen, in einem Kragarm installierten Leitung strömt. Per Handzeichen verständigt sich der Mann am Schlauchende mit seinen Kollegen, in welche Richtung beim Betonieren weitergewandert wird. Ringsum herrscht schwarze Nacht.