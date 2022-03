Rhein-Lahn-Kreis

Defektes Kabel: Stromausfall in mehreren Ortschaften im Rhein-Lahn-Kreis

Ein defektes Kabel im Erdreich hat am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Stromausfall in mehreren ortschaften im Rhein-Lahn-Kreis gesorgt. Das teilt die Syna GmbH in einer Pressemeldung mit.