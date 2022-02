Dausenauer wird vermisst: 67-Jähriger könnte sich in hilfloser Lage befinden

Stundelang haben Rettungskräfte am Sonntag nach einem Mann aus Dausenau gesucht. Ohne Erfolg. Am Montagmorgen gibt die Polizei eine offizielle Vermisstenmeldung aus. Die Situation ist ernst. Zeugen werden gesucht.

„Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht den 67- Jährigen Norbert Z. aus Dausenau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten“, heißt es in der Pressemeldung. Herr Z. hat demnach seine Wohnanschrift am Sonntag, 27. Februar, gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung. Seit dem bestehe kein Kontakt mehr zu ihm. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Z. sich in hilfloser Lage befindet.

Der vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,88 Meter groß, sehr dünn, rote Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit Jeanshose und blauem Hemd.

Wer sachdienliche Angaben über den Verbleib oder den Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon 02603/9700, melden.