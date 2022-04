Dausenauer Ortschefin ist stinksauer: Scherben am Spielplatz

Die Dausenauer Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler ist stinksauer: Zum wiederholten Mal haben Rüpel in Dausenau ihr Unwesen getrieben. Das Schlimmste: Auf dem Kinderspielplatz am Kappesfeld wurden Glasscherben gefunden. „Eine Riesensauerei“, schimpft die Ortschefin in einer Pressemitteilung. „Wer unsere Kinder der Gefahr aussetzt, sich an oder mit Scherben zu verletzten, handelt unverantwortlich und fahrlässig“, so Wittler. Man könne von Glück reden, dass bis jetzt die Verunreinigungen immer rechtzeitig gemeldet wurden und das Schlimmste damit verhindert werden konnte. „Wer den Sandkasten, in dem kleine Kinder spielen, mit Glasscherben verunreinigt, darf sich sicher sein, dass die Ortsgemeindeverwaltung alles in die Wege leitet, damit die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Ob es Dausenauer oder Ortsfremde sind, sei nicht bekannt.