Dausenau

Leben und Entwicklung im Dorf sind entscheidend auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Für diese Beteiligung spielt die Dorfmoderation eine eminent wichtige Rolle – davon ist der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz überzeugt – und freute sich entsprechend, der Ortsgemeinde Dausenau bei einer Rundreise im Kreisgebiet vor wenigen Wochen einen Förderbescheid in Höhe von 12 000 Euro für eben diese Dorfmoderation vorbeizubringen. Der Ortsgemeinderat Dausenau entschied in seiner jüngsten Sitzung, welches Planungsbüro mit der Dorfmoderation in Dausenau beauftragt werden soll.