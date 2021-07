„Keine drei Wochen“, so war nach eigener Aussage Thomas Guckenbiehls spontane Einschätzung, als er im späten August des Jahres 1984 erstmals vor dem Wilhelm-Hofmann-Gymnasium (WHG) in St. Goarshausen stand. Gebäude und Pausenhof wirkten „alles andere als einladend“ auf den Lehrer. Dann blieb er doch, wurde gar Schulleiter – und jetzt in den Ruhestand verabschiedet.