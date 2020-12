Nassau

Nassau. Es tut sich was im ehemaligen Nassauer Marienkrankenhaus: Seitdem die KS Medical Group GbR den Gebäudekomplex am Ortseingang im Frühjahr dieses Jahres gekauft und anschließend ihre umfangreichen Ideen vorgestellt hatte, wird nun immer konkreter, wie die Räumlichkeiten künftig genutzt werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Dr. Thomas Klimaschka, der gemeinsam mit Stefan Schmidt, Inhaber eines Metall verarbeitenden Betriebs in Misselberg, neuer Eigentümer ist, einen Zwischenbericht – und der fällt ausgesprochen positiv aus.