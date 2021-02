Weniger als ein Jahr, dann ist alles vorbei: Am 15. Januar 2022 endet die dritte und letzte Amtszeit von Oberbürgermeister Peter Labonte, der seit 1997 Verwaltungschef am Rhein-Lahn-Eck ist. Zu Beginn des letzten Amtsjahres haben wir den CDU-Politiker gefragt, was er sich für 2021 vorgenommen hat? Will der 66-Jährige eher gemächlich dem wohlverdienten Ruhestand entgegengehen? Oder setzt er zum Schlussspurt an, um bisher nicht Geschafftes vielleicht doch noch umzusetzen?