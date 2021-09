In Lahnstein fand am Samstag eine besondere Spendenaktion statt. Die „Steinequelle“, ein zertifizierter Lego-Store in Lahnstein, der zusammen mit den Caritas-Werkstätten Lahnstein betrieben wird, plante kurzfristig eine Spendenaktion für die Caritas-Werkstätten in Sinzig. Die Einrichtung wurde von dem Hochwasser schwer beschädigt, Menschen verloren leider auch ihr Leben bei der Katastrophe.