Nastätten

Dank weiterer Praxis in der Bahnhofstraße: Ärzteversorgung in Nastätten wieder ein Stück besser

„Die Entwicklung auf dem (haus)ärztlichen Sektor in der Region ist sehr positiv“, erklärt der Nastätter Stadtbürgermeister Marco Ludwig. „Nachdem wir in Nastätten vor Wochen und Monaten einen Arzt in Weiterbildung in der Praxis Schmitt/Molitor/Schmelzeisen begrüßen konnten, und auch mein Kollege Arno Diefenbach mit VG-Bürgermeister Jens Güllering in Bogel eine Satellitenpraxis willkommen heißen konnte, gibt es weitere positive Nachrichten“, heißt es in einer Pressemitteilung.