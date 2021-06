Bis zu 650 Grad entwickelt der Heißluftföhn, mit dem eine Mitarbeiterin der Firma Heymann gerade ein Stück Folie am Dachkranz eines MAN-Reisebusses erhitzt und verklebt. Hinter dem darunter liegenden Fenster sitzen bald Manuel Neuer oder vielleicht Ilkay Gündogan, wenn sie zu den EM-Spielen fahren – umgeben von einem Designkonzept in Türkis, das gerade in Nastätten umgesetzt wird.