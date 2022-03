Sie wollen einfach nur raus. Weg von dem Krieg, der Bedrohung, der Angst. Die sechs Frauen und Kinder, die der Bad Emser Artur Gowor und seine beiden Begleiter in ihre Autos geladen haben, haben die Nacht mit Hunderten anderen Flüchtlingen in einem als Auffanglager umgerüsteten Einkaufszentrum auf der polnischen Seite der polnisch-ukrainischen Grenze verbracht. Am Sonntagmorgen sitzen sie auf der Rückbank des Autos mit dem Bad Emser Nummernschild – hoffnungsvoll, aber bange.