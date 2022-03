Wer kennt den Salturm in Lahnstein? Er hat auch andere Namen, nämlich Pfadfinderturm oder Pfarreiturm. Er wurde im 18. Jahrhundert als Wehrturm der Stadtmauer gebaut. Der Turm ist in den vergangenen Jahrhunderten sehr stark vernachlässigt worden und ist verfallen. Die Oberlahnsteiner DPSG hat sich nach 1945 dem Turm angenommen und diesen in Eigenleistung wieder nutzbar gemacht.