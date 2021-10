Braubach. „Immer wieder diese Sperrungen, immer wieder muss man weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.“ So wie Dorothea Groß aus Nochern geht es vielen Leserinnen und Lesern unserer Zeitung – die Erneuerung der Landesstraße 335 (L 335) ist ein Mammutprojekt, das schon seit einigen Jahren läuft und immer wieder für Frust bei Verkehrsteilnehmern sorgt, weil es in kleine „Häppchen“ unterteilt ist.