Lahnstein

Die kalte Jahreszeit naht und damit auch die Vorweihnachtszeit, die Zeit der Weihnachtsmärkte, der Einkäufe an festlich geschmückten Ständen und der Treffen auf einen Glühwein in adventlicher Atmosphäre. Aus allem wird wohl nichts oder zumindest nicht viel in diesem Jahr, denn mit Beginn des Herbstes sind die Coronazahlen auch in Deutschland rasant gestiegen, ein Ende ist aktuell nicht absehbar. In Lahnstein gab es noch im vorigen Jahr allein vier kleine Weihnachtsmärkte, in Braubach den romantischen Markt in der Altstadt. Und jetzt, im Corona-Jahr?