Lahnstein

Das Coronavirus hat den Haushalt der Stadt Lahnstein voll infiziert. Dies ist umso problematischer, da die städtischen Finanzen ja seit Jahren schon ein Sorgenkind sind und damit sozusagen zur „Hochrisikogruppe“ gehören. Wie Oberbürgermeister Peter Labonte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in den Konferenzräumen der Stadthalle erklärte, sei der Etat „ungebremst in den Rückwärtsgang“ gefahren.