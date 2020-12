Rhein-Lahn-Kreis

Die Zahl der bestätigten Fälle im Rhein-Lahn-Kreis hat sich, so Landrat Frank Puchtler, auf aktuell 80 erhöht. Neu sind 3 Fälle in der Stadt Lahnstein, 1 Fall in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, 3 Fälle in der Verbandsgemeinde Loreley und 3 Fälle in der Verbandsgemeinde Diez. Ein männlicher 82-jähriger Patient aus der Verbandsgemeinde Loreley ist im Krankenhaus in Lahnstein verstorben.