Bad Ems/Nassau

Die aktuelle Corona-Lage ist auch für die acht Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau nicht einfach zu händeln. Die gute Nachricht jedoch: Dort waren bis zuletzt keine Infektionsfälle bekannt geworden. Zentrales Thema ist nun, ob und wie in den Bildungseinrichtungen gelüftet werden kann. Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, hat während der Ferien manchen Aufwand verursacht.