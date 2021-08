Corona-Regeln kaum einzuhalten: Bogeler Markt fällt erneut aus

Zum zweiten Jahr in Folge wird der Markt für Ein- und Handgemachtes in Bogel nicht stattfinden – und mit ihm fallen auch die übrigen Veranstaltungen des Heimat- und Erntedankfestes im Ort aus. Wie die vier Organisatorinnen unserer Zeitung mitteilen, haben sie die Entscheidung, den Markt abzusagen, „nach intensiven Diskussionen“ gemeinsam mit Ortsbürgermeister Arno Diefenbach gefällt. Im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht Rosa Rex aus dem Organisationsteam, vor welchen Schwierigkeiten sie und ihre Mitstreiterinnen standen. Und warum es letztlich besser ist, in diesem Jahr noch einmal Verzicht zu üben.