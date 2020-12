Rhein-Lahn

Der Rhein-Lahn-Kreis ist „orange“. Am späten Montagnachmittag wurde die entsprechende Pressemitteilung vonseiten der Kreisverwaltung verschickt. 36,8 betrug demnach der Inzidenzwert – also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Weitere Zahlen hat die Kreisverwaltung nicht bekannt gegeben. „In Abstimmung mit dem Land wird der Rhein-Lahn-Kreis zur Vereinheitlichung die jeweils vom Landesuntersuchungsamt ermittelten Inzidenzwerte melden“, heißt es in der Meldung. Trotzdem zeigt sich deutlich: Die Situation wird auch bei uns immer brisanter.