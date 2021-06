Rhein-Lahn

Corona-Lage bleibt entspannt: Inzidenzwert im Kreis mit 8,2 weiter niedrig

Die Corona-Lage im Rhein-Lahn-Kreis bleibt weiterhin entspannt. Das zeigen die jüngsten Informationen, die die Kreisverwaltung am Mittwoch veröffentlicht. Demnach liegt die Zahl Infizierten bei 24 Fällen; davon sind 22 Mutationen. Der Inzidenzwert, also die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt laut Robert-Koch-Institut 8,2. Das ist derselbe Wert wie am Dienstag.