Rhein-Lahn

Ein Impfstoff gegen das Coronavirus ist in Sicht, jetzt müssen Impfzentren eingerichtet werden, in denen das wertvolle Medikament verabreicht werden soll. Die Suche nach einem geeigneten Standort auch im Rhein-Lahn-Kreis und die Organisation liegt nun in den Händen der Kreisverwaltung.