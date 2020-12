Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 18:08 Uhr

Rhein-Lahn

Corona-Fall in Schule und Kita: Kindergartengruppe und Klasse in Quarantäne

Zwei weitere Bildungseinrichtungen im Kreis sind von Corona-Infektionen betroffen. Laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung vom Freitag wurde in der Grundschule in Miehlen ein Schüler positiv auf Corona getestet. Der Schüler und die betroffene Klasse sind in Quarantäne. Einen Corona-Fall gibt es auch in der Kindertagesstätte Niederwallmenach. Dort ist ein Kind positiv auf Corona getestet worden, die komplette Kitagruppe steht unter Quarantäne.