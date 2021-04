Rhein-Lahn

Corona-Fall in der Ibell-Schule – Inzidenz liegt nun bei 120,2

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis liegt bei 375 Fällen (262 Mutationen). Die neu Infizierten verteilen sich auf die Verbandsgemeinde (VG) Diez (6), VG Loreley (1), VG Bad Ems-Nassau (5), VG Aar-Einrich (3), VG Nastätten (1) und die Stadt Lahnstein (3). Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) für den Kreis beträgt 120,2. In der Karl-von-Ibell-Schule in Diez ist ein Schüler positiv auf Corona getestet worden.