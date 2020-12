Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 20:00 Uhr

Rhein-Lahn/Braubach

Corona-Fall in Braubacher Schule: Ein Schüler ist infiziert

Jetzt hat es auch die Grundschule in Braubach erwischt. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, ist dort ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schüler befindet sich in Quarantäne, die Kontaktermittlungen laufen, heißt es. Zwei Klassen befinden sich demnach zudem vorsorglich zu Hause. Das Kreisgesundheitsamt stimme die weiteren Maßnahmen mit der Schulleitung ab.