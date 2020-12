Corona-Fall im Zwergenhaus: Kindergarten in Weisel bis 17. November geschlossen

Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 08:19 Uhr

Der Kindergarten Zwergenhaus in Weisel bleibt in Abstimmung mit dem Träger (Ortsgemeinde Weisel), der Verbandsgemeinde Loreley und dem Kreisgesundheitsamt bis ein-schließlich 17. November geschlossen. Eine Mitarbeiterin ist positiv auf Corona getestet worden.

Weitere Maßnahmen hat das Kreisgesundheitsamt angeordnet: Alle Kinder müssen ab sofort bis einschließlich 17. November in häusliche Quarantäne; ebenso alle unmittelbaren Kontaktpersonen der positiv getesteten Person. Weitere Kontaktpersonen der unmittelbaren Kontaktpersonen sind davon nicht betroffen. Von den unmittelbaren Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen, sollen nur diejenigen auf Corona getestet werden und eine Fieberambulanz aufsuchen, die auch tatsächlich Symptome aufweisen. Wenn keine Symptome vorliegen, reicht als derzeitige Maßnahme der Quarantäneaufenthalt.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis lag am Samstag nach Angaben der Kreisverwaltung bei 217 Fällen. Die neu Infizierten stammen aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau (1) und der Stadt Lahnstein (4). Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) für den Rhein-Lahn-Kreis beträgt 70,3. Damit verbleibt der Rhein-Lahn-Kreis in der Warnstufe Rot (alles über 50).