Bad Ems/Rhein-Lahn

Corona-Fall im Haus Maria Anna: Bad Emser Kita bleibt geschlossen

Wegen eines aktuellen Corona-Falls einer Mitarbeiterin musste die städtische Kindertagesstätte Haus Maria Anna in Bad Ems am Dienstag geschlossen werden. Die betroffene Mitarbeiterin befand sich am Freitag zuletzt in der Einrichtung, deswegen bleibt die Kita bis einschließlich 8. Februar zu. Die städtische Kindertagesstätte Eisenbach ist nicht betroffen.