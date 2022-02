„Spaziergänge“ von Impfskeptikern und Kritikern sorgen in vielen Städten für Kritik, weil die Einhaltung der Corona-Maßnahmen vielerorts ignoriert wird. In Koblenz hat man unangemeldete Demonstrationen zunächst erlaubt, nach lautstarker Kritik aber verboten. Der Koblenzer Stadtrat hat nun am Donnerstagabend ein Zeichen gesetzt: Man verabschiedete eine Resolution zur Corona-Situation. Eine ähnliche Resolution wünschen sich die Sozialdemokraten auch für den Lahnsteiner Rat.