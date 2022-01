Nachdem es in der vergangenen Woche zwei Corona-Ausbrüche in Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gegeben hat (Dausenau und Winden), meldeten am Montag zwei weitere Einrichtungen mehrere positiv auf das Coronavirus getestete Personen: der Leifheit-Campus in Nassau und das Seniorenzentrum Georg-Vömel-Haus in Bad Ems.